Tunisie : Le PDL dénonce l’interdiction de son rassemblement de soutien à Abir Moussi

Le Parti destourien libre (PDL) s’est vu interdire un rassemblement de soutien à sa présidente Abir Moussi, annoncé le 28 février et qu’il comptait organiser demain, samedi 9 mars 2024 devant le siège d’Onu Femmes à Tunis.

Lors d’un point de presse organisé dans la soirée de ce vendredi 8 mars 2024, le PDL a affirmé que toutes les procédures légales relatives à ce rassemblement ont été effectuées dans les délais auprès des autorités compétentes, en rappelant que cette manifestation symbolique prévue devant le siège d’Onu Femmes vise à exprimer la solidarité des partisans du PDL à Abir Moussi et à appeler à sa libération, estimant que sa détention est arbitraire et qu’elle est privée de ses droits et libertés.

Le PDL a toutefois été surpris d’apprendre, ce jour, le rejet de sa demande par une notification émise par les autorités sécuritaires locales qui ont décidé d’interdire ce rassemblement.

Selon le dirigeant PDL Mokhtar Bartegi, qui a dénoncé cette décision en rappelant qu’il ne s’agit pas d’une première, la raison du refus n’a pas été communiquée : «Alors que d’autres parties sont autorisées à manifester, le PDL subit des interdictions à répétition et l’on peut donc comprendre que le parti est clairement visé», a-t-il déploré.

Le Parti destourien a toutefois réaffirmé son attachement à poursuivre son militantisme et son engagement politique, ainsi que son soutien inébranlable à sa présidente Abir Moussi, en détention depuis octobre dernier.

Y. N.