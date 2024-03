Tunisie : Une avocate radiée liée à un réseau d’escroquerie

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé le démantèlement d’un réseau d’escroquerie impliquant notamment une avocate radiée.

L’enquête a été menée par la sous-direction des affaires criminelles relevant de la Direction des affaires judiciaires de Ben Arous , en coordination avec le Parquet, sur un réseau d’escroquerie actif impliqué dans des affaires, d’escroquerie et de falsification de contrats de vente immobilière.

Les investigations ont permis l’arrestation d’une femme, une avocate radiée faisant l’objet de 8 mandats de recherche et de 2 mandats d’amener ainsi que d’un individu recherché et condamné à 35 ans de prison pour différents délits, notamment pour escroquerie et falsification de devises étrangères.

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention des deux suspects et la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur les autres membres du réseau.

Y. N.