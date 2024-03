Condamnés à 13 et à 20 ans de prison, deux terroristes en fuite arrêtés à Sfax et à Monastir

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation de deux terroristes en fuite, condamnés à 13 et à 20 ans de prison ferme.

Dans un communiqué publié lundi 11 mars 2024, la DGGN précise que l’unité des renseignements et la brigade antiterroriste de Monastir ont localisé et arrêté un terroriste en fuite, recherché par différentes structures sécuritaires et judiciaires et qui a été condamné par contumace à 13 ans de prison ferme.

Le deuxième élément, condamné à 20 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste, a quant à lui été intercepté à Sfax au cours d’une opération menée par une patrouille de la brigade antiterroriste.

Le Parquet a ordonné la détention des deux terroristes, en attendant la suite des procédures.

Y. N.