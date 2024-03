Mondher Zenaidi appelle les Tunisiens à «éviter ce qui divise»

L’ancien ministre Mondher Zenaidi n’est officiellement pas candidat à la présidentielle prévue au dernier trimestre de cette année. Mais il devient très actif sur les réseaux sociaux et multiplie les interventions laissant penser qu’il se prépare à cette échéance en attendant d’y voir plus clair dans les conditions de candidature.

Dans un poste publié dimanche 10 mars 2024 sur les réseaux sociaux, à l’occasion du début du mois de ramadan, le candidat malheureux à la présidentielle de 2014 a présenté ses meilleurs vœux aux Tunisiens en s’adressant directement à eux. «Ce mois sacré est une occasion pour nous rappeler à tous les valeurs de l’islam : tolérance, amour, fraternité, entraide, solidarité, haute moralité et rejet de la sédition et de la division», a-t-il écrit, en appelant les Tunisiens «à s’unir avec des cœurs purs autour de ce qui nous rassemble et à éviter ce qui nous divise».

Difficile de ne pas lire dans cet appel au rassemblement, à l’union, à la tolérance et à la solidarité une pierre jetée dans le jardin du président de la république Kaïs Saïed, qui ne cesse, dans ses interventions publiques, de stigmatiser une partie des Tunisiens, qu’il accuse de corruption, de trahison et d’allégeance à l’étranger.

I. B.