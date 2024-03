Tunisie : Trois chefs d’accusation retenus contre Zied El-Heni

Après avoir comparu, ce lundi 11 mars 2024, devant le Pôle judiciaire antiterroriste, le journaliste Zied El-Heni a annoncé qu’il est visé par trois chefs d’accusation.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Zied El-Heni qui a comparu en tant qu’accusé dans l’affaire du président par intérim du parti islamiste Ennahdha Mondher Ounissi, n’a pas précisé les chefs d’accusation le visant, en les qualifiant toutefois de « ridicules, pitoyables, pour ne pas dire méprisables ».

«Je suis journaliste et non terroriste», a-t-il soutenu devant le juge d’instruction qui l’a entendu ce jour, en affirmant qu’il ne compte pas faire appel des accusations portées contre lui «compte tenu de leur nature politique scandaleuse», lit-on encore dans le statut publié par le journaliste.

«S’il est décidé que je sois emprisonné, et je pense que c’est le cas, j’irai en prison à la Mornaguia rejoindre, la tête haute, les patriotes libres qui y sont détenus, pour défendre les valeurs de justice et de liberté auxquelles je crois et la noble mission de ma profession ainsi que l’État démocratique dont je rêve…», a-t-il encore commenté.

Y. N.