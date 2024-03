Le port flottant de Biden à Gaza est une idée de… Netanyahu!

L’idée du port flottant au large de Gaza annoncée par le président américain Joe Biden lors de son discours de l’état de l’Union, jeudi 7 mars 2024, devant le Congrès, s’est avérée être une idée de… Benjamin Netanyahu qui l’a soufflée à l’oreille de Biden dès le mois d’octobre lors d’un entretien téléphonique. C’est ce qu’a révélé le Jerusalem Post d’après une source diplomatique proche du Premier ministre israélien.

Par Imed Bahri

Selon ladite source diplomatique du Jerusalem Post, le 22 octobre 2023, en l’occurrence deux semaines après le début de la guerre, Netanyahu a discuté avec le président Biden du concept de «fournir une aide humanitaire à Gaza par la mer» à condition qu’une inspection israélienne soit menée à Chypre.

Elle a ajouté que le 31 octobre, Netanyahu a présenté cette stratégie au président chypriote Nikos Christodoulides et que le 19 janvier, la question a été réexaminée lors d’une discussion entre Netanyahu et Biden au cours de laquelle le Premier ministre israélien a proposé de former une équipe pour examiner les approvisionnements maritimes en effectuant une inspection approfondie de toute la marchandise.

Cette source proche de Netanyahu a insinué que Biden mettait simplement en œuvre un plan de Netanyahu et qu’il n’a rien inventé.

Le quotidien israélien écrit également : «La source s’est entretenue avec le Jerusalem Post à un moment de tensions diplomatiques accrues entre Biden et Netanyahu alors que le président américain cherche à se distancier du Premier ministre israélien dans le cadre de la campagne de réélection de 2024. Biden a fait la une des journaux lors de son discours sur l’état de l’Union devant le Congrès jeudi dernier lorsqu’il a annoncé que l’armée américaine prévoyait de construire un port temporaire d’urgence au large de la côte de Gaza pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza. Il a fait cette déclaration à la lumière de la crise alimentaire à Gaza et pour souligner l’engagement des États-Unis à aider le peuple palestinien pendant la campagne militaire israélienne visant à détruire le Hamas.»

Biden serviteur zélé des desseins israéliens

Le Jerusalem Post poursuit: «Cette décision a également été considérée comme une critique de Netanyahu par les États-Unis, Biden déclarant dans son discours de jeudi qu’Israël pouvait et devait faire davantage pour aider les Palestiniens à Gaza.»

Par conséquent, M. Biden veut faire croire que cette «trouvaille» du port flottant au large de Gaza est son idée et que c’est une prise de distance vis-à-vis de Benjamin Netanyahu alors qu’en réalité c’est l’idée de ce dernier depuis le mois d’octobre. Décidément, M. Biden cherche toujours à véhiculer l’image du gentil et à chaque fois si on creuse un peu, on trouve que ce sont des manœuvres pernicieuses visant à servir son image surtout à des fins électoralistes. Pire, ces révélations confirment ce que nous avons écrit dans l’article «Avec son port flottant à Gaza, Biden met le dernier clou dans le cercueil de l’UNRWA» que ce projet sert les desseins israéliens en accélérant la liquidation de l’agence onusienne que souhaite Israël le plus vite.

Des aides américaines depuis Chypre examinées par Israël permet aux Israéliens d’avoir la haute main sur tout ce qui pénètre dans Gaza et accentue sa domination sur le territoire palestinien. D’ailleurs, Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union le jeudi 7 mars 2024 a indiqué que ce projet sera fait en concertation avec les autorités israéliennes.

Le Jerusalem Post a par ailleurs rappelé que le premier à avoir proposé une route maritime impliquant une île flottante il y a déjà des années est l’actuel ministre israélien des Affaires étrangères: «Des années avant la guerre de Gaza, Israel Katz, aujourd’hui ministre des Affaires étrangères, avait élaboré des plans pour une route maritime via Chypre impliquant une île flottante. Le projet n’a jamais été exécuté. Mais il l’a relancé après le début de la guerre le 7 octobre. L’un des facteurs qui compliquaient la situation d’une route maritime était l’absence d’un port à Gaza suffisamment grand pour accueillir des cargos.»

Le quotidien israélien a également indiqué que l’annonce de Biden d’un port flottant au large de Gaza a été bien accueillie côté Israélien: «Israël a salué l’annonce par Biden d’une opération militaire visant à construire un port temporaire», tout en indiquant que les Américains ont commencé à coordonner avec Israël: «Le ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi que le commandant de la marine, le chef du Cogat (le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires est une unité du ministère israélien de la Défense qui s’occupe de coordonner les questions civiles entre le gouvernement israélien, les forces de défense israéliennes, les organisations internationales, les diplomates et l’Autorité palestinienne, Ndlr), le secrétaire militaire et le commandant de l’Ashdod Arena de la marine ont été informés dimanche des travaux nécessaires pour établir une jetée navale et des routes qui permettront la distribution de l’aide aux civils.»

La diabolisation de l’UNRWA se poursuit

En parallèle, l’acharnement d’Israël sur l’UNRWA se poursuit. L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a annoncé que certains de ses employés libérés des prisons de l’occupation israélienne à Gaza ont déclaré avoir subi des pressions de la part des autorités israéliennes pour qu’ils déclarent faussement que l’agence avait des liens avec le Hamas et que les employés ont participé aux attentats du 7 octobre. Ces accusations figuraient dans un rapport non publié de l’UNRWA daté de février 2024 qui comprend des témoignages de Palestiniens, y compris des employés de l’UNRWA, sur leur exposition à des mauvais traitements dans les prisons israéliennes.

La directrice de la communication de l’UNRWA Juliette Touma a déclaré que l’agence avait l’intention de transmettre les informations contenues dans le rapport inédit de 11 pages aux agences internes et externes aux Nations Unies spécialisées dans la documentation des violations potentielles des droits de l’homme. Le rapport indique que l’armée israélienne avait arrêté de nombreux employés palestiniens de l’UNRWA et que les mauvais traitements et les violations dont ils disaient avoir été victimes comprenaient de graves passages à tabac, la simulation de noyade et des menaces de nuire aux membres de leur famille. Le harcèlement, la diabolisation et la mise en faillite de l’UNRWA tout en reprenant l’idée israélienne du port flottant au large de Gaza qui accentuera l’emprise israélienne sur le territoire palestinien sont une politique machiavélique reprise et appliquée à la lettre par l’administration Biden qui en même temps poursuit ses ravitaillement d’Israël en armes. Un mélange de cynisme, de cruauté et de fausse charité qui n’a pour seul et unique objectif que de servir les desseins et les intérêts israéliens et américains.