Ramadan-Tunisie : 1176 infractions économiques en deux jours

Les équipes de contrôle économique relevant du ministère du Commerce ont enregistré, au 2e jour du mois de ramadan, 621 infractions au cours de plusieurs opérations menées dans différentes régions du pays.

Dans un rapport publié dans la soirée du mardi 12 mars 2024, le ministère précise que ses équipes ont effectué, ce jour, 3801 opérations de contrôles et que les infractions constatées concernent, notamment, la spéculation et la hausse des prix, l’absence d’affichage de prix, la vente de produits subventionnés entre autres dépassements.

Les opérations ont également abouti à la saisie 20 tonnes de fruits et légumes, 12 tonnes de farine et semoule, 500 kg de sucre subventionné, 119 litres d’huile subventionnée et 282 litres de lait, ajoute la même source.

Rappelons qu’au premier jour du mois de Ramadan, les équipes de contrôle économique ont enregistré 555 infractions après avoir effectué 3360 opérations ayant également permis la saisie de 2,5 tonnes de fruits et légumes, 14 tonnes de farine et semoule, 1,5 tonne de sucre subventionné, 200 kg de riz et de café et de 293 litres de lait.

Y. N.