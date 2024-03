«Au-delà de la mer», une histoire de famille entre l’Italie et la Tunisie

« Au-delà de la mer. Une histoire italienne entre deux rives de la Méditerranée’’ est le premier livre écrit par Lorenzo Bonazzi, né dans une famille italo-tunisienne d’origine bolognaise. Il y raconte, à travers la voix d’une narratrice dialoguant avec son neveu, la vie d’Ida Cangemi, une Italienne née en Tunisie en 1920, qui retrace les événements ayant marqué sa vie depuis son enfance jusqu’à nos jours.

L’évocation de la vie quotidienne, des histoires de famille, des expériences personnelles, des lieux et des personnes, décrits en détail grâce à une mémoire fidèle et constituant la toile de fond de toute l’histoire qui se déroule entre Tunis et Kram, un quartier de la côte nord, à 15 kilomètres de la capitale.

Le lecteur est ainsi plongé dans un long voyage qui touche aux aspects historiques, sociaux, politiques et culturels entre l’Italie et la Tunisie, à travers l’évocation de la vie de l’importante communauté italienne à Tunis, en passant par les années trente, le fascisme et les tensions avec la communauté française, la guerre, les expatriations, l’indépendance tunisienne et la lente «disparition» des Italo-tunisiens dans le nouvel État arabo-musulman.

Une vie comme tant d’autres

L’histoire d’Ida et de sa famille est une vie comme tant d’autres de ces années-là, banale mais avec ses propres particularités, à la fois unique et représentative du multiculturalisme social complexe de la Tunisie des premières soixante-dix années du XXe siècle, issue des relations et des échanges quotidiens entre différents usages et coutumes.

Les musulmans, les juifs, les chrétiens, mais aussi les Arabes, les Italiens, les Français, les Maltais, les Grecs, et bien d’autres, qui ont fui ou émigré de leur pays d’origine, ont constitué pendant des décennies un vivier social et culturel unique que la narratrice raconte, à travers sa vision du monde, tout en retraçant l’itinéraire ayant fait d’elle la femme qu’elle est devenue.

C’est l’histoire d’un monde désormais lointain et perdu, mais non oublié par les nombreux Italiens de Tunisie dispersés dans le monde ni par les nombreux Arabes qui, aujourd’hui encore, se souviennent de cette époque.

Faire revivre une histoire d’émigration

Le but du livre n’est cependant pas d’être un récit nostalgique d’une époque révolue mais plutôt de faire revivre une histoire d’émigration qui commence seulement à être redécouverte aujourd’hui pour raconter une expérience transculturelle positive, en particulier entre Tunisiens et Italiens, qui pourraient être prise comme exemple pour comprendre et analyser avec un regard plus profond les expériences migratoires et de coexistence actuelles encore présentes aujourd’hui dans le bassin méditerranéen.

«Je pense que l’histoire encore peu connue des Italiens de Tunisie est de plus en plus pertinente aujourd’hui et peut aider à comprendre, avec une perspective différente et nouvelle, les relations entre ces deux rives de la Méditerranée, actuellement problématiques en raison des relations marquées par les événements migratoires, apportant un exemple positif de respect entre les peuples», explique Bonazzi, soulignant que «la vie d’Ida et de sa famille est un exemple de coexistence et de tolérance mutuelle entre deux pays qui ont beaucoup plus de choses en commun qu’on pourrait le penser».

Traduit de l’italien.

Source : ANSAmed.

« Al di là del mare. Una storia italiana tra due sponde del Mediterraneo », de Lorenzo Bonazzi, Affinità Elettive Edizioni, 16 janvier 2024, 180 pages.