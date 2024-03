Layali Ramadan 2024 à l’Institut français de Tunisie

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueillera à partir du jeudi 21 mars et durant tout le mois de ramadan son évènement culturel ramadanesque « Layali Ramadan ».

Cet évènement se poursuivra jusqu’8 avril au siège de l’IFT à Tunis et prévoit des soirées animées et un programme culturel varié à travers des spectacles, des concerts et des projections de films…

Ci-dessous le programme de Layali Ramadan 2024 :

🔹 Jeudi 21 mars : Nocturne poésie « Marianne Catzaras & Friends »

🔹 Vendredi 22 mars : « L’espace Farah et ses amis.es », spectacle vivant, musique éléctro, chants et danse

🔹 Samedi 23 mars : Concert de Sabri Mosbah (Soirée proposée par le restaurant Balthaz’art)

🔹 Mardi 26 mars : Concert « Le tango arabe » – Daly Kammoun Quintet & Invités

🔹 Mercredi 27 mars : SPECTACLE « BALAD » – Lecture musicale

🔹 Jeudi 28 mars : Concert de sortie de résidence « J’ai écrit » – Alia Sellami et Marc Antoine Million

🔹 Vendredi 29 mars : À la découverte de l’enseignement français

🔹 Samedi 30 mars : Lecture théâtralisée et chantée « Le rêve ? » + Ateliers et jeux « Nocturne Ludothèque »

🔹 Lundi 1er avril : Projection du film « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania

🔹 Mardi 2 avril : El Hadhra (Soirée proposée par le restaurant Balthaz’art)

🔹 Mercredi 3 avril : À la découverte de l’enseignement français

🔹 Jeudi 4 avril : Lecture poétique et musicale « J’habite en mouvement »

🔹 Vendredi 5 avril : Concert NOUR (Nour Ben Cheikh Larbi)

🔹 Samedi 6 avril : La Nuit du conte « Des histoires et trésors de Abdelzaziz El Aroui jusqu’à nos jours

🔹 Lundi 8 avril : Concert de Samir Loussif (Soirée proposée par le restaurant Balthaz’art)

