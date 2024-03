Enquête sur l’incendie provoqué par un individu à l’Unité de promotion sociale à Kasserine

Le ministère des Affaires sociales a annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’incendie provoqué intentionnellement par un citoyen au siège de l’Unité locale pour la promotion sociale à Kasserine Nord.

L’inspection générale a été chargée de mener une enquête sur les circonstances de cet incident survenu hier, lundi 18 mars 2024 à l’Unité locale pour la promotion sociale à Kasserine, où un citoyen a mis le feu pour protester contre le rejet de son dossier.

Selon la même source, ce dernier avait déposé un dossier pour l’obtention d’une aide financière mensuelle mais sa demande a été rejetée pour non conformité aux conditions de bénéfice, après un examen mené par le comité technique.

En effet, selon les investigations menées par le Comité, ledit citoyen a bénéficié à différentes reprise d’une assistance financière occasionnelle ainsi que d’aides en nature de l’Union tunisienne de solidarité sociale à Kasserine, sachant que sa mère, avec qui il vit, bénéficie d’une aide financière permanente et de la gratuité des soins.

Commerçant de son état, il a par ailleurs réalisé, au cours de l’année 2023, des ventes dépassant les 20.000 dinars tunisiens et sa demande a donc été rejetée le 1er mars, et ce, en application des dispositions du décret n° 317+2020 fixant les conditions et modalités de bénéfice, de retrait et d’opposition au programme «Amen Social ».

«Ce malheureux incident n’a heureusement pas causé de dégâts humains mais a toutefois terrifié les travailleurs sociaux qui ont été aspergés d’essence par le concerné, qui a également versé du carburant sur son corps avant de mettre le feu au local et de fuir», ajoute encore le ministère.

Y. N.