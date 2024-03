Le génocide en Palestine et le mensonge du droit d’ingérence humanitaire

Le concept d’ingérence humanitaire, façonné par des événements tragiques survenus dans le monde au cours du dernier demi-siècle, a souvent été invoqué de manière sélective par les nations occidentales, mettant en lumière une injustice flagrante de deux poids deux mesures. Le cas du génocide des Palestiniens à Gaza est une flagrante illustration de cette hypocrisie de l’Occident officiel qui continue de défendre les droits des… génocidaires israéliens, qu’il gave d’armements sophistiqués.

Par Khemaïs Gharbi *

Alors que des actions ont été entreprises pour protéger les populations civiles dans certains cas, d’autres atrocités similaires ont été largement ignorées, remettant en question la sincérité de l’engagement envers les droits de l’homme.

Le génocide en cours à Gaza est une démonstration flagrante de ce deux poids deux mesures incompréhensible et condamnable.

Lorsque des crimes contre l’humanité se déroulent, comme à Srebrenica, l’intervention est justifiée au nom de la responsabilité de protéger une population en détresse. Cependant, lorsque des situations similaires surgissent ailleurs, comme présentement à Gaza, les réponses de la communauté internationale sont souvent timides, voire inexistantes. Cela soulève des questions fondamentales sur la cohérence et la légitimité de l’ingérence humanitaire.

Il est crucial de dénoncer cette hypocrisie et de reconnaître que la protection des droits de l’homme et la prévention des génocides ne peuvent être sélectives. Chaque vie humaine mérite d’être défendue, indépendamment du contexte politique ou des intérêts en jeu. La tolérance de tels crimes remet non seulement en question la crédibilité de l’ingérence humanitaire, mais érode également la confiance en la capacité de la communauté internationale à agir avec intégrité et compassion.

Pour que l’ingérence humanitaire soit une force véritablement bénéfique, elle doit être fondée sur des principes universels et appliquée de manière cohérente dans tous les cas de violations flagrantes des droits de l’homme. Cela nécessite une volonté politique et un engagement moral pour mettre fin à l’injustice où qu’elle se produise dans le monde, et pour faire respecter la dignité humaine sans compromis ni préjugés géopolitiques.

En unissant nos voix pour exiger une ingérence humanitaire cohérente et universelle, nous pouvons œuvrer ensemble pour construire un avenir où la justice et le respect des droits de l’homme ne connaissent pas de frontières.

* Traducteur et écrivain.