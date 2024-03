Le PDL renouvelle son soutien à Abir Moussi «sa candidate à la prochaine présidentielle»

A l’occasion de la célébration du 68e anniversaire de la fête de l’indépendance, le Parti destourien libre (PDL) a publié un communiqué évoquant la situation socio-politique en Tunisie et a renouvelé au passage, son soutien à Abir Moussi, sa présidente et candidate à la prochaine présidentielle

Dans son communiqué, le PDL a de nouveau exprimé son soutien à Abir Moussi et dénoncé sa mise en détention depuis le 3 octobre 2023 en la qualifiant d’arbitraire et estimant que celle-ci a été décidée sur la base d’un procès purement politique.

Le PDL a également exprimé sa solidarité avec Meriem Sassi membre de son bureau politique, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 7 mars courant, tout en affirmant que le parti poursuivra «sa lutte et son militantisme pacifique par tous les moyens légaux et dans le but de défendre la patrie» et en affirmant que les deux dirigeantes «sont détenues en raison de leurs idées et de leur affiliation politique»

Concernant la situation actuelle en Tunisie, le Parti destourien a pointé du doigt la détérioration sans précédent de la situation économique, politique et sociale, « qui a ramené les Tunisiens à un état de pauvreté et de faim…» et a appelé les citoyens «à ne pas adhérer à la politique de division et aux discours régionalistes afin de préserver l’État, sa souveraineté et son indépendance».

Y. N.