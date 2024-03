Décès de l’ancien ministre français de la Culture Frédéric Mitterrand

L’ancien ministre français de la Culture Frédéric Mitterrand, homme de lettres et de cinéma est décédé, ce jeudi 21 mars 2024, à l’âge de 76 ans.

Frédéric Mitterrand, amoureux des arts et de la culture qui a occupé le poste de ministre de la Culture de 2009 à 2012 avait plusieurs cordes à son arc et fut tour à tour journaliste, romancier, animateur , réalisateur, producteur, scénariste et enseignant…

Tunisien de cœur et de nationalisé, Frédéric Mitterrand né le 21 août 1947 dans le 16e arrondissement de Paris, a également occupé des fonctions institutionnelles comme commissaire général de la saison tunisienne en France en 1995 (mission à la suite de laquelle il reçoit la citoyenneté tunisienne).

Il a par ailleurs trois enfants : un fils naturel et deux fils adoptés à Hammamet en Tunisie.

Y. N.