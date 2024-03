Des Ong s’opposent à un «accord colonialiste» entre la Tunisie et le Qatar

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat et la Coalition Soumoud ont dénoncé l’approbation de l’accord avec le Qatar Fund for Development par la commission parlementaire des relations extérieures, de la coopération internationale et des affaires des Tunisiens à l’étranger et sa soumission à la séance plénière.

Dans une déclaration commune publiée mercredi 20 mars 2024, à l’occasion de la célébration du 68e anniversaire de l’indépendance du pays, sous le titre «Non à l’atteinte à la souveraineté de la Tunisie», les deux ONG affirment que cet accord constitue une menace réelle pour la souveraineté nationale et appellent à son annulation immédiate.

Ils ont mis en garde contre les privilèges énoncés dans l’accord, qui «servent les intérêts du fonds qatari au détriment des intérêts nationaux», comme le droit de posséder des terres sans autorisation préalable des autorités tunisiennes, d’employer des étrangers et de transférer des devises à l’extérieur sans aucune condition ni restriction.

L’Observatoire et la Coalition rappellent que cet «accord colonialiste» a été signé entre le gouvernement dirigé par Ennahdha et le fonds qatari le 12 juin 2019 et s’est heurté à une large opposition de la société civile et d’un nombre important de parlementaires, notamment les Destouriens du PDL et leur présidente Abir Moussi, incarcérée depuis octobre dans le cadre de plusieurs affaires intentées contre elle par des institutions étatiques.

La commission parlementaire chargée des relations extérieures, de la coopération internationale et des affaires des Tunisiens à l’étranger a adopté, le 18 mars, la loi organique portant approbation de cet accord portant création d’un bureau du fonds en Tunisie.

D’après Tap.