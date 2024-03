MAE : Hommage à Frédéric Mitterrand «fidèle et sincère ami de la Tunisie et des Tunisiens»

Le Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a appris avec émotion le décès de Frédéric Mitterrand, fidèle et sincère ami de la Tunisie et des Tunisiens.

Avec son départ, l’amitié tuniso-française perd une personnalité qui a beaucoup contribué au raffermissement des liens entre les deux pays. Le disparu, avec son talent de conteur reconnu, a fait connaître à un large public la richesse de l’historie de la Tunisie et de son patrimoine.

Écrivain, réalisateur, homme de télévision, de cinéma, de radio et Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand a fait preuve d’un engagement constant pour le renforcement des relations d’amitié entre la Tunisie et la France, et d’un soutien indéfectible aux artistes et aux intellectuels tunisiens.

En cette douloureuse circonstance, le Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger présente à la famille du défunt et à ses proches, ses condoléances les plus sincères et toute sa sympathie.

Communiqué