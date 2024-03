Pour un cessez-le-feu à Gaza : La Tunisie appelle au respect de la résolution de l’Onu

La Tunisie salue la demande par le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 2728 (2024), d’un cessez-le-feu immédiat dans la Bande de Gaza, et appelle à la nécessité de respecter cette résolution, à sa mise en œuvre immédiate et inconditionnelle.

Dans un communiqué publié ce mardi 26 mars 2024, le ministère des Affaires étrangères a ajouté que la Tunisie a appelé à prendre toutes les mesures pour assurer l’accélération de la cadence et l’entrée sans entraves de l’aide humanitaire au bénéfice du peuple palestinien, en lui assurant une protection internationale et en mettant fin au siège injuste qui lui est imposé.

La Tunisie souligne que c’est le devoir et la responsabilité juridique et morale qui placent la communauté internationale devant l’obligation de mettre fin à la guerre génocidaire contre le peuple palestinien afin qu’il puisse recouvrer tous ses droits et établir son Etat indépendant sur toute la terre de Palestine, avec Al-Quds Al-Sharif pour capitale.

