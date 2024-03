Khalifa Chouchene victime d’un déferlement raciste : Le SNJT exprime sa solidarité avec le journaliste

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa solidarité absolue avec le journaliste Khalifa Chouchene victime d’un déferlement raciste sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié ce jeudi 28 mars 2024, le SNJT a dénoncé cette campagne menée contre Khalifa Chouchene journaliste à Achaab News et chroniqueur à la Radio Diwan FM, en affirmant qu’il a été ciblé par une campagne de dénigrement et visé par des commentaires racistes et des injures portant atteinte à la dignité humaine, et ce, sur fond de ses récents points de vue et commentaires sur la situation générale du pays.

Le Syndicat a par ailleurs mis en garde contre les répercussions de tels propos, tout en soulignant l’importance «de nourrir la diversité pour contribuer à la création d’une opinion publique démocratique et non fanatique, qui accepte le pluralisme».

Notons que plusieurs activistes de la société civile et dirigeants, à l’instar de Samir Cheffi, secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), ont exprimé leur solidarité avec Khalifa Chouchene et ont réaffirmé leur rejet total de toute forme de discrimination et de racisme.

Y. N.