Cornaro : «La solution pour la Tunisie est le soutien au secteur privé et aux startups»

Le soutien de l’Union européenne (UE) à la Tunisie couvre plusieurs domaines de la lutte contre la migration irrégulière, a déclaré l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, à la radio Express FM, le 27 mars 2024.

«Nous travaillons pour accompagner les autorités tunisiennes sur tout ce qui touche au contrôle des frontières, à la protection, au traitement et à l’accueil dans le pays et enfin au retour dans un pays tiers des citoyens établis en Tunisie et qui pourraient avoir l’intention de se rendre en Europe», a expliqué l’ambassadeur, rappelant que l’UE a signé l’année dernière un protocole d’accord avec la Tunisie, qui comprend un soutien supplémentaire de 105 millions d’euros en relation avec le dossier migratoire, pour un total 250 millions d’euros.

L’ambassadeur de l’UE a ajouté qu’en plus de la question migratoire, de nombreux autres partenariats sont en train d’être créés, entre autres dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et il a également mentionné des projets visant à soutenir les familles dans le besoin à travers des subventions pour «soutenir les efforts de l’État visant à stabiliser les niveaux de couches inférieures de la population pour les empêcher de sombrer davantage dans la pauvreté.»

«Je reste d’avis que la vraie solution pour la Tunisie est plutôt d’encourager plus d’emplois, plus de soutien au secteur privé et aux startups», a fait observer Cornaro, assurant que l’UE travaille également sur des projets d’accès au financement, à l’innovation et au soutien aux petites entreprises sur le front de l’exportation.