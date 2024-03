Tunisie : Nomination d’un nouveau Pdg à la tête de la Compagnie tunisienne de forage

Le ministère de l’industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé, ce vendredi 29 mars 2024, la nomination d’un nouveau Président directeur général à la tête de la Compagnie tunisienne de forage (CTF).

Dans son communiqué , le ministère précise qu’il a été décidé de confier la direction de la CFT à Salem Arfaoui, qui succède à Labid Ghodbani, limogé quant à lui le 8 mars courant.

Crée depuis 1981, la CFT joue un rôle de premier plan dans le développement des activités d’exploration et de développement du pétrole en Tunisie, s’insérant ainsi dans les choix stratégiques du pays dans ce domaine, et ce, dans l’objectif de doter le secteur de l’énergie en Tunisie d’un outil national dans le domaine de forage et l’entretien des puits pétroliers.

Y. N.