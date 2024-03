Tunis : Manifestation pour la Journée de la terre palestinienne

Des centaines de Tunisiens se sont rassemblés, dans la soirée de ce samedi 30 mars 2024, au centre-ville de Tunis, en solidarité avec la Palestine et le peuple gazaoui, et ce, à l’occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Journée de la terre palestinienne

La manifestation qui s’est tenue à l’appel de plusieurs associations, organisations et partis politiques a réuni des centaines de manifestants à Tunis, qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien, scandant des slogans et brandissant des pancartes contre la colonisation et appelant à mettre fin au génocide à Gaza et à la confiscation des terres palestiniennes par Israël.

Les manifestants, qui ont appelé un à un cessez-le-feu immédiat, ont réitéré leur soutien au peuple palestinien en rappelant leur bravoure et leurs sacrifices à défendre leurs terres et ont également pointé du doigt le silence des pays arabes et la complicité des États-unis et des pays qui soutiennent Israël, accusés de complicité dans ce massacre et ce crime de guerre sans précédent : «Ni oubli, ni pardon», ont-il encore lancé à ce propos.

Au cœur de Tunis, les manifestants ont par ailleurs appelé le parlement tunisien à accélérer l’adoption d’une loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste et à renforcer l’aide humanitaire au peuple palestinien et ont également réitéré leur demande aux citoyens, quant au boycott des produits israéliens et ceux des «pays impérialistes», estimant que cela aussi fait partie de la résistance.

Rappelons que depuis le 7 octobre 2023, les frappes l’armée israélienne ont tué plus de 32.600 Palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des femmes. On compte également plus de 75.000 blessés et des milliers de disparus, selon le derniers bilans diffusé par le ministère de la Santé de Gaza.

Rappelons que le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi une résolution dans laquelle il exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant le mois de Ramadan, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et souligne la nécessité urgente « d’élargir le flux » d’aide vers l’enclave palestinienne.

De son côté, la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël de prendre des mesures pour assurer la livraison de l’aide à Gaza alors que la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne bombardée et assiégée continue de se détériorer…

