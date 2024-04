Abir Moussi : Le comité de défense dénonce une détention arbitraire et saisit le GTDA

Le comité de défense a indiqué que la période maximale de détention provisoire de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Me Abir Moussi fixée à six mois a expiré et annoncé avoir saisi le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies (GTDA).

Dans un communiqué publié ce mardi 2 avril 2024, le comité de défense précise que cette mesure intervient en application du Pacte international, relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Tunisie, et qui permet aux citoyens de saisir les institutions compétentes des Nations Unies en cas de violation de leurs droits et libertés.

La même source a estimé que Me Moussi, arrêtée le 3 octobre dernier, est détenir illégalement, estimant que ces violations s’inscrivent dans le cadre «d’une volonté de harceler la présidente du PDL et de porter atteinte à ses droits fondamentaux et intérêts légitimes»

Dans son communiqué, le comité de défense a par ailleurs mis en garde contre les répercussions de cette situation illégale visant Abir Moussi et sur «la légalité de la prochaine présidentielle, puisqu’elle est la candidate de son parti pour cette élection».

Y. N.