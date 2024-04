Tunisie : Lotfi Mraihi annonce sa candidature officielle à la présidentielle (Vidéo)

Lotfi Mraihi SG de l’Union populaire républicaine (UPR) a annoncé, dans la soirée de ce mardi 2 avril 2024, sa candidature officielle à la présidentielle.

L’annonce a été faite dans une vidéo qu’il a publiée sur sa page Facebook, dans laquelle Lotfi Mraihi évoque la situation générale en Tunisie, citant notamment la dégradation de la vie politique, la crise économique et sociale, ainsi que les revendications légitimes des citoyens, leurs rêves et leurs aspirations…

Lotfi Mraihi a également évoqué le recul des droits et des libertés ainsi que des acquis de la révolution et a déploré les promesses non tenues par les différents dirigeants, notamment en ce qui concerne les réformes dans les différents secteurs, la lutte contre le chômage et la corruption, le respect des lois, des droits et de la constitution ainsi que l’amélioration de la qualité de vie…

«Face à tant de reculs enregistrés ces dernières années, nous ne pouvons pas rester les bras croisés… De ce fait je déclare ma candidature pour la prochaine présidentielle», a-t-il encore lancé, en appelant, au passage, le président de la république Kaïs Saïed à annuler les décrets et les lois, estimant que ces derniers ont été mis en place «afin qu’il puisse assurer son immunité».

«Nous souhaitons que la prochaine élections se déroule dans la transparence la plus totale, fondée sur le principe de l’égalité absolue des chances entre tous les candidats»; a t-il ajouté en appelant le président de la république à fixer la date de la prochaine présidentielle.

Y. N.

