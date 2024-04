Mort suspecte d’un Tunisien dans une prison italienne

L’ancien député Majdi Karbai a annoncé, mardi 2 avril 2024, que les autorités italiennes ont ouvert une enquête sur le décès suspect d’un détenu tunisien de 29 ans, retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Forli.

«Il s’agit du 4e tunisien mort dans une prison italienne durant une période 3 mois», déplore Majdi Karbai, qui a interpellé le président de la république Kaïs Saïed à ce propos.

L’ancien député et activiste de la société civile habitant en Italie, a ajouté que le corps du Tunisien, père d’une fillette de 5 ans a été transporté à l’hôpital pour autopsie et qu’une information judiciaire pour «homicide involontaire contre X» a été ouverte, en attendant la suite des investigations.

Cité par les médias italiens, l’avocat Ruggero Benvenuto a réclamé le dossier médical du Tunisien M. M. Ch.a, retrouvé mort dans la nuit du dimanche au lundi , y compris les thérapies qui lui ont été prescrites à l’intérieur de la prison, tout en demandant de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès et de préciser si toutes les conditions pour protéger les droits du détenu étaient réunies lors de son incarcération.

Y. N.