Tunisie : Communiqué de l’Aesat après la libération de l’étudiant Christian Kwongang

Christian Kwongang, étudiant à la Faculté privée des sciences de gestion et de technologie (UPES) a été libéré après sa détention depuis le 19 mars au centre de rétention d’El-Ouardia : «Il se porte bien physiquement», annonce l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (Aesat).

Selon l’Aesa, cette détention est arbitraire et a été décidée sans aucune procédure judiciaire officielle et Christian Kwongang n’a pu prévenir ni ses proches ni connaissances et n’a pas eu le droit de bénéficier d’un avocat, lit-on dans un communiqué publié ce jeudi 4 avril 2024 par l’Association.

L’étudiant et ancien président de l’Aesa a été transféré, le 28 mars 2024, du centre de Ouardia vers un hôtel de Tunis, ajoute encore la même source ,qui affirme tout mettre en œuvre afin d’obtenir des réponses quant à la raison de sa détention et pour obtenir la régularisation de sa situation administrative.

«Il aurait été questionné sur l’activité de notre association et sur ses prises de positions lors de la crise migratoire de février 2023. Nous tenons à réaffirmer notre foi en la Tunisie et en ses lois. Néanmoins la récurrence du genre d’arrestations, sans respect des lois et des procédures, qu’a subi Christian Kwongang tend à nous rendre parfois sceptiques», lit-on dans le communiqué de l’Association.

Et d’ajouter : «Ce genre d’abus ne devrait pas arriver dans un pays de droit comme la Tunisie surtout vis à vis d’étudiants internationaux».

Y. N.