Tunisie : Solidarité avec l’étudiant Christian Kwongang détenu au centre d’El-Ouardia

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et la Faculté Privée des Sciences de Gestion et de Technologie (UPES) ont exprimé leur solidarité avec l’étudiant Christian Kwongang, président sortant de l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT) qui est détenu au centre de rétention d’El-Ouardia.

L’UPES a indiqué que Christian Kwongang d’origine camerounaise s’était rendu le 19 mars 2024 à la direction des frontières accompagné du responsable d’admission de la faculté pour récupérer sa carte de séjour suite à une demande de renouvellement mais on lui a demandé de se rendre au poste de police de Bab Bhar afin de récupérer une pièce manquante.

Suite à quoi il a été placé au centre de rétention d’El-Ouardia, détention qualifié «d’injuste, décidée sans aucune accusation officielle ni procès», selon le communiqué de l’Aesat.

«L’UPES ne ménagera aucun effort pour enquêter sur cette affaire et obtenir des réponses sur les circonstances de sa détention», a indiqué la faculté ajourant que si la raison de sa détention est liée avec sa carte de séjour, «elle fera le nécessaire pour assurer sa sécurité et son bien être».

De son côté, le FTDES a également exprimé sa solidarité avec l’UPES et avec Christian Kwongang et a demandé sa libération immédiate du centre de détention d’El-Ouardia.

