Opération antidrogue : 3 dealers arrêtés, armes blanches et drogue saisies à La Manouba

La garde nationale a mené une opération antidrogue à Douar Hicher et à la Cité Ibn Al-Walid ( La Manouba) qui a permis l’arrestation de trois dealers et la saisie de plusieurs armes blanches et de plus d’1.4 kg de cannabis.

Dans un communiqué publié mardi 9 avril 2024, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé que l’opération a été menée sous la supervision du département des affaires juridiques de la garde nationale, en coordination avec la brigade anti-stups de la GN de La Manouba.

Plusieurs descentes ont ainsi été effectuées, en coordination avec le Parquet et ont permis l’arrestation de trois dealers ainsi que la saisie d’1.4 kg de cannabis, 830 dinars tunisiens, fruit de ce trafic, ainsi que de deux véhicules utilisés par les suspects.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des trois dealers et la poursuite de l’enquête, ajoute la DGGN.

Y. N.