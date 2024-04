Symbolique du banc rouge installé à l’ambassade d’Italie en Tunisie

L’ambassade d’Italie en Tunisie a installé un banc rouge à l’intérieur de son siège, comme preuve de son engagement dans la lutte contre la violence contre les femmes, adhérant ainsi à l’initiative promue par le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars dernier, Tajani a demandé à son département de se préparer à installer un banc rouge dans chaque ambassade italienne dans le monde.

«L’Italie doit être en première ligne pour promouvoir l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes, en particulier pour prévenir et combattre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes», a déclaré Tajani.

«Pour cette raison, le symbole des bancs rouges doit également entrer dans notre ministère et dans chaque ambassade», a ajouté le ministre, expliquant que «le banc rouge est un symbole, la place vide laissée dans la société par une femme victime de féminicide : nous devons nous asseoir sur ces bancs et apporter notre soutien aux femmes, contre la violence, mais aussi contre la simple discrimination.»