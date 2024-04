Tunisie : Mohamed Boughalleb menace d’entrer en grève de la faim sauvage

Le journaliste Mohamed Boughalleb a adressé une lettre à l’opinion publique, relayée, ce vendredi 12 avril 2024, par son confrère Mhamed Krichen via sa page Facebook.

Dans sa lettre, Mohamed Bougahleb, arrêté le 22 mars dernier, a souligné qu’il demande uniquement un procès équitable, tout en affirmant qu’il s’engage à assister à l’audience prévue mercredi prochain peu importe les conditions.

«Je suis prêt à me présenter au tribunal en rampant ou même sur un fauteuil roulant… En cas de manipulations me contraignant à ne pas assister à l’audience je n’aurais plus d’autres choix à part m’abstenir définitivement de prendre mes médicaments», a-t-il indiqué, sachant qu’il souffre de maladies chroniques, notamment de diabète, d’hypertension et de problèmes cardiaques…

Le journaliste a également menacé d’entamer une grève de la faim sauvage s’il ne venait pas comparaître devant la justice, d’autant que le 3 avril il a été contraint de s’absenter de l’audience suite à des problèmes de santé et qu’un mandat de dépôt a tout de même été émis à son encontre sans comparution.

Y. N.