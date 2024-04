Tunisie : Suspension des cours à Kébili à cause des fortes pluies

Les cours ont été suspendus ce vendredi 12 avril 2024, dans toutes les écoles du gouvernorat de Kébili, à cause des fortes pluies qui s’abattent sur la région. La reprise est prévue pour lundi prochain.

Cette décision a été prise par le Comité régional de prévention des catastrophes et concerne toutes les institutions éducatives publiques et privées du gouvernorat, qui a recommandé de suspendre également les cours samedi 13 avril, indique le Commissariat régional de l’éducation.

Depuis hier soir, plusieurs régions du pays et en particulier celles situées dans le sud, ont été touchées par des intempéries et selon un bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM), de fortes pluies sont également attendues ce soir et demain.

Y. N.