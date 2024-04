La Tunisie au Seafood Expo Global 2024

La Tunisie participera au salon Global-Seafood Marketplace 2024 qui se tiendra du 23 au 25 avril 2024 à Barcelone (Espagne). Elle y présentera une panoplie de produits halieutiques frais, surgelés et en conserve.

Cette participation est pilotée par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) et du Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (Gipp).

Le pavillon tunisien sera aménagé pour présenter des échantillons de produits halieutiques tunisiens frais, surgelés et en conserve, ainsi que des produits de la pisciculture (loup, moules, huîtres, etc.), précise un communiqué de l’Apia, ajoutant qu’une importante délégation tunisienne assistera à cet événement, composée d’hommes d’affaires et de représentants de projets actifs dans les secteurs de la pêche, de la pisciculture et de l’exportation du poisson.

L’Apia compte également organiser une rencontre avec les Tunisiens résidant en Espagne le 23 avril, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Madrid. L’objectif est de nouer des relations plus étroites avec la communauté tunisienne de ce pays, ainsi que de la familiariser avec les incitations disponibles pour l’encourager à participer au développement économique de la Tunisie.

Seafood Expo Global/Seafood Processing Global est le plus grand événement de fruits de mer de la planète, organisé pour aider les fournisseurs à développer leurs activités dans le monde entier. En tant que marché mondial des fruits de mer, plus de 34 400 professionnels des produits de la mer de 150 pays y ont participé en 2023 pour découvrir de nouveaux fournisseurs et produits, tout en se connectant avec les contacts actuels et en augmentant les commandes.