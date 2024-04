Le film ‘‘Assemblage’’ du Tunisien Sofiene Mamdi sort en France le 29 mai

Le film ‘‘Assemblage’’, écrit et réalisé par le jeune réalisateur tunisien Sofiene Mamdi sortira dans les salles en France le 29 mai 2024. Il est déjà disponible sur la plateforme AFCAE qui recense les films art et essai en France.

Ce long métrage de fiction, auquel ont contribué le chef opérateur tunisien Adonis Romdhane et Mathieu Burgess pour la musique, est le second du réalisateur après »Spiral » en 2021. Il réunit dans les principaux rôles Julien Romano, Luke Stratte-McClure et Catalina Cuevas.

Production française distribuée par Reaficta Films, basée à Paris, il s’agit du plus long film en plan séquence de l’histoire du cinéma français (92 min).

Le film relate l’histoire d’Alex qui met en œuvre un plan complexe dans l’espoir de changer son destin, mais des personnages louches et des rebondissements inattendus mettent son plan en péril.

«L’idée de la prémisse du film m’est venue lors d’un séjour à New York en novembre 2022. Pendant deux semaines, j’ai parcouru à pied la ville et ses rues de jour comme de nuit. L’énergie de la ville et ma passion pour certains films tournés dans cette ville ont été mes moteurs pour initier l’écriture du film dès mon retour à Paris», raconte Sofiene Mamdi.

Bande-annonce du film.