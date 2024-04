L’Iran a lancé une attaque de drones contre Israël : Netanyahu réunit le cabinet de guerre

L’Iran a lancé, ce samedi 13 avril 2024, une attaque de drones contre Israël, a annoncé le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

L’armée israélienne a affirmé surveiller « la menace dans l’espace aérien», en précisant que celle-ci « prendra plusieurs heures pour atteindre le territoire de l’Etat d’Israël»

Et d’ajouter : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les États-unis et nos partenaires dans la région afin d’agir contre les lancements et de les intercepter».

Rappelons que l’Iran avait annoncé son intention de répliquer aux attaques israéliennes contre ses installations, notamment celle contre son consulat qui a causé la mort d’un officier des Gardiens de la Révolution et de ses collaborateurs et contre les nombreux crimes commis par le régime sioniste.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a réuni le cabinet de guerre, a de son côté assuré que son pays s’était préparé à l’éventualité d’une attaque directe de l’Iran en menaçant d’y répondre directement…

Réagissant à cette attaque, Eric Ciotti député de Nice a posté sur la plateforme X un message de soutien à Israël : «La France doit être aux côtés d’Israël qui lutte pour sa survie et la survie de la seule démocratie du Proche-Orient….Pensées pour le peuple israélien.».

Y. N.