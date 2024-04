Premier concert de Youssef Meksi à Paris à la Maison de la Tunisie

Atuge Culture et la Maison de la Tunisie organisent samedi 20 avril 2024, « Boutelis Live Performance », le,premier concert de Youssef Meksi à Paris en France.

Boutelis est l’aboutissement de diverses expériences musicales parcourues par Youssef Meksi. C’est un alliage de couleurs sonores entre acoustique et électronique subtilement mariées à des textures expérimentales aux références multiples.

Boutelis est cette voix insaisissable, intérieure, juvénile et évasive, bienveillante et des fois redoutée. Boutelis est un registre d’états d’âme mi-apaisant, mi-mélancolique, porteur d’espoir et de bienveillance.

Ce qui vous attend ?

Une performance musicale inédite, une expérience visuelle et une invitée d’exception à l’amphithéâtre Habib Bourguiba de la maison de la tunisie à Paris, samedi 20 Avril 2024 à 21h.

🎟 Prêts à être emportés par la magie de Boutelis ? Les billets sont maintenant disponibles !

Communiqué