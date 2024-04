Rixe entre quartiers à Mnihla : 22 jeunes placés en détention

Le Parquet du tribunal de première instance de ļ’Ariana a ordonné la mise en détention de 22 jeunes, impliqués dans des actes de violence et de vandalisme, enregistrés vendredi soir à Mnihla et ayant opposé deux groupes de quartiers de la Cité Ettadhamen et de La Manouba.

Une dispute a éclaté entre deux jeunes et s’est transformée en bagarre générale en les deux groupes qui se sont affrontés à Mnihla, à coup de couteau, de bâtons et de jets de pierres, précise le porte parole tribunal de première instance de ļ’Ariana dans une déclaration ce samedi 13 avril 2024 à l’agence Tap .

La même source a indiqué que, lors de cette bagarre générale, les individus ont également vandalisé des voitures et des commerces, ajoutant qu’outre les dégâts matériels, plusieurs blessés ont été signalés.

La police est intervenue et est parvenue à arrêter 22 jeunes parmi les suspects, qui ont été placés en détention sur ordre du Parquet.

