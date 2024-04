L’Italie invitée d’honneur de la Foire du livre de Tunis

«La participation de l’Italie en tant qu’invitée d’honneur à la 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (19-28 avril 2024) qui représente le plus important salon de la littérature et de l’édition en Tunisie, revêt une grande importance pour augmenter la visibilité des maisons d’édition italiennes et leur présence sur les marché du livre en Tunisie, particulièrement, et en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, en général.

C’est ce qu’a annoncé l’Agence italienne pour la promotion et l’internationalisation des entreprises italiennes (ITA-ICE)-Section commerciale de l’ambassade d’Italie), sur son site officiel.

La présence de l’Italie – désignée également invitée d’honneur à la Foire internationale du livre de Varsovie en mai et à la Buchmesse de Francfort en octobre 2024 – dans l’écrin du Parc des expositions du Kram avec un pavillon d’environ 200 m2, ajoute la même source, constitue une occasion pour renforcer davantage voire de donner un nouvel élan aux liens culturels de longue date entre l’Italie et la Tunisie qui constitue un partenaire commercial historique de l’Italie, avec aujourd’hui un marché à fort potentiel pour les exportations italiennes, indique encore l’ITA-ICE.

En 2022, l’Italie a atteint la première place en tant que pays partenaire commercial. Selon les données de l’Institut italien de statistiques (Istat), les exportations italiennes vers la Tunisie ont connu au cours de la période 2021-2022, une croissance significative, passant de 2,85 milliards d’euros en 2021 à 3,96 milliards d’euros en 2022, avec une croissance de 38%.

Italian Trade Agency-Tunisie (ITA) rapporte sur sa page officielle qu’il existe plus de 5 000 maisons d’édition italiennes actives et environ 1,4 million de titres disponibles sur le marché faisant remarquer que c’est la plus importante des industries culturelles et créatives présentes en Italie et la 4e en Europe en termes de taille, selon le rapport sur le secteur de l’édition italienne en 2023, élaboré par l’Association des éditeurs Italiens (AIE), créée en 1869 et considérée la plus ancienne association professionnelle d’Italie.

Une panoplie d’activités

Avec la présence de plusieurs auteurs italiens invités et de maisons d’éditions spécialisées, un riche programme culturel a été élaboré autour d’une série d’événements notamment des projections de films, des rencontres d’échange et de débat entre les auteurs des deux pays ainsi que des rencontres B2B entre éditeurs dans l’objectif de créer des collaborations dans le secteur de l’édition.

Le premier rendez-vous programmé le 20 avril sera consacré à la présentation du secteur de l’édition italienne en vue de faire découvrir «un marché particulièrement actif en Italie, avec des éditeurs et des auteurs toujours soucieux de comprendre les tendances du marché en termes de genres littéraires, pour répondre aux besoins des lecteurs» mentionne l’agence ITA.

Ainsi la production littéraire italienne sera présente avec une large gamme d’ouvrages: romans, livres de bande dessinée, poésie, photographie, livres scientifiques, livres pour enfants, livres d’art etc.

Pierfranco Bruni, Claudio Pozzani et les auteurs

Parmi les auteurs qui seront présents, apprend l’agence Tap, figure l’auteur de renommée internationale Pierfranco Bruni, qui vient d’écrire sur le journal italien en ligne Oraquadra Info «Franco Califano sera avec moi le 26 avril à la Foire internationale du livre de Tunis, 11 ans après son décès».

Auteur aux multiples casquettes, l’écrivain, archéologue, philosophe Pierfranco Bruni, président du Centre d’études et de recherches Francesco Grisi et responsable du projet d’étude sur les présences minoritaires en Italie, parlera de l’œuvre et du parcours d’une icône de la culture italienne, le poète-auteur-compositeur et interprète Franco Califano (1938-2013).

Marquant de sa présence le Festival international de la poésie de Sidi Bou Said, le poète, romancier et artiste Claudio Pozzani est également attendu pour la FILT2024, pour une rencontre poésie.

Connu pour ses lectures en public, ses poèmes ont été traduits en plusieurs langues. Il organise le Festival international de poésie de Gênes depuis 1995, ainsi que d’autres manifestations artistiques et culturelles internationales en Europe.

La participation italienne à la 38e édition de la Foire internationale du livre de Tunis est organisée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère italien de la Culture avec le Centre du livre et de la lecture, l’ambassade d’Italie à Tunis, l’ITA-ICE, l’AIE et l’Institut culturel italien à Tunis (IIC). Implanté depuis 1961 à Tunis, l’IIC s’emploie à promouvoir la langue et la culture italiennes en Tunisie, mais aussi à organiser des rencontres d’échange et de partage ainsi qu’une panoplie de manifestations ouvertes aux différentes expressions artistiques et culturelles et à prendre part aux grands événements en Tunisie pour ne citer que les festivals internationaux de Carthage et de Hammamet, le Festival international de musique symphonique d’El Jem etc.

D’après Tap.