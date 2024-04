Tunisie: IXe Festival international de poésie à Sidi Bou Saïd

La neuvième édition du Festival international de poésie de Sidi Bou Said se tiendra du 25 au 28 avril 2024, avec une programmation riche et des invités prestigieux dans un cadre naturel magnifique comme celui du village de style arabo-andalou de la banlieue nord de Tunis.

Cet événement dédié à la poésie, qui est aussi ouvert aux autres formes littéraires et musicales, s’est imposé au fil des années comme l’un des plus importants de la rive sud de la Méditerranée consacré à ce genre littéraire.

Le festival s’ouvrira au Palais Ennejma Ezzahra avec un spectacle musical de Mohamed Ali Ben Cheikh et Haifa Ameur, et des lectures de poésie par des poètes invités de 11 pays, à savoir Achref Kerkeni (Tunisie), Valérie Forgues (Québec), Francis Combes (France), Rati Saxena (Inde), Linda Nassar (Liban), Raed Wahesh (Syrie-Palestine), Deema Mahmoud (Egypte), José Sarria (Espagne), Fadwa Zayani (Maroc), Amer Taieb (Irak) et Claudio Pozzani (Italie).

Le poète génois Claudio Pozzani participera également le 26 avril à une manifestation littéraire à la Foire internationale du livre de Tunis, où cette année l’Italie est le pays invité d’honneur.

Intitulée «Mots grands ouverts» et animée par Raimondo Fassa, la rencontre sera l’occasion pour l’auteur, à partir des réflexions de ses dernières «Confessions d’un misanthrope», de parler au public tunisien de lui-même et du monde, en effet, du mondes dont il fait partie.

Organisé en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles et le soutien des ambassades du Canada, de Suisse et d’Espagne, ainsi que de l’Institut culturel italien et de l’Institut français de Tunis (IFT), le festival comprend diverses manifestations à Ennejma Ezzahra et la Selma Feriani Gallery.

Au programme, également, une soirée d’amitié Tunisie-Québec.

