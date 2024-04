Tunisie : A propos de l’affaire de cyber-harcèlement de mineurs

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors a mis en place, ce lundi 15 avril 2024, une cellule de crise afin de suivre l’affaire de cyber-harcèlement à caractère sexuel de mineurs en Tunisie.

Ce dernier a par ailleurs été identifié, il s’agit d’un Tunisien habitant en Italie et le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête à ce propos, sachant que l’individu qui harcèle des mineurs, dont certains sont à peine âgés de 12 ans qu’il a notamment obligés à envoyer des photos et des vidéos à caractère sexuel, les a soumis à un chantage sexuel en menaçant de publier, sur les réseaux sociaux, d’anciennes vidéos qu’il a enregistrées…

Notons que deux parmi les victimes, dont la mère et la sœur ont porté plainte après avoir découvert le drame, ont par ailleurs été identifiées et sont pris en charge par les services spécialisés.

Majdi Karbai ancien député et activiste de la société civile qui habite en Italie s’est pour sa part engagé à lancer toutes les procédures nécessaires afin que les autorités puissent mettre la main sur le harceleur et a appelé les parents des mineurs victimes, à le contacter directement, en affirmant qu’il en fait désormais une affaire personnelle.

De son côté, Amel Belhaj Moussa ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Senior, s’est dit consciente de la gravité des menaces pesant sur les enfants victimes a affirmé accorder un suivi particulier à cette affaire et s’est engagée à lancer les poursuites pénales auprès du Parquet de Tunis par le biais du chargé du contentieux de l’État.

La cellule de crise du ministère a également été chargée d’assurer un soutien aux victimes et à leur famille et de leur accorder la prise en charge nécessaire sur tous les plans.

D’autre part, le ministère a rappelé la nécessité et le devoir d’alerter de toute forme d’abus ou situation menaçant l’intérêt de l’enfant, notamment via le numéro vert gratuit 1809, disponible 24h/24 et 7j/7.

