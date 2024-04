Tunisie : l’eau des barrages en baisse de 16,9% par rapport à la moyenne des 3 dernières années  

Au 12 avril 2024, l’eau stockée dans les barrages tunisiens s’est élevée à 839,815 millions de mètres cube (m3), en baisse de 16,9% par rapport à la moyenne des trois dernières années (1 010,755 millions de m3).

C’est ce qui ressort d’un rapport sur la situation des barrages publié samedi 13 avril par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), qui ajoute que le déficit est estimé à 170,940 millions de m3, conséquence de la sécheresse due au changement climatique enregistrée au cours des dernières années.

Le taux de remplissage atteint à cette même date 36,3% avec les barrages du nord alimentant en eau à un taux de 43,7%.

Le barrage de Bouhertma a enregistré le taux de remplissage le plus élevé (64%) avec 71,378 millions de m3, suivi des barrages de Sidi El-Barrak (47%) avec 133,470 millions de m3 et de Sidi Salem (41%) avec 240,143 millions de m3, de Sejnene (31%) avec 41,204 millions de m3, de Bir Mcherga (29%) avec 12,030 millions de m3, de Joumine (27%) avec 32,298 millions de m3, de Siliana (23%) avec 7,055 millions de m3 et de Sidi Saâd (20%) avec 27,273 millions de m3.

Les taux de remplissage les plus faibles ont été enregistrés pour les barrages de Mellègue (17%) avec 8,671 millions de m3 et de Nebhana (4%) avec 2,568 millions de m3.

Le taux de remplissage des petits barrages a dépassé 90% à Barbara (98,7%) et Zarga (94,5%) et a dépassé la barre des 70% dans les barrages de Moula (78,9%) et Gamgoum (76,2%).

L’approvisionnement en eau des barrages au cours de la saison en cours s’est élevé à 605,610 millions de m3, en baisse par rapport à une moyenne de 1 556,576 millions de m3 (- 950,966 millions de m3). Le stockage total d’eau dans le lac Ichkeul jusqu’au 12 avril s’élève à 1,187 million de m3 contre 0,261 million de m3 au même endroit l’année dernière.