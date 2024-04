Lynda Abdellatif expose ses céramiques à Kalysté

L’artiste céramiste Lynda Abdellatif présente une exposition personnelle à la galerie Kalysté, à La Soukra, Tunis. L’exposition de céramique, qui s’intitule ‘‘Éventail Mys-terre’’ se poursuivra jusqu’au 4 mai 2024.

Diplômée de l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis (Isbat) en 2001, ayant soutenue une thèse de doctorat en science et technique des arts sous le thème : «Problématiques du noir hégémonique dans certaines pratiques plastiques modernes et contemporaines occidentales : approche plastique et esthétique», Lynda Abdellatif est maître assistante à l’Isbat. Elle expose depuis 2021 des œuvres recourant à divers matériaux : céramique, peinture et installations.

L’introduction de son atelier de céramique en 2015 lui a permis de réaliser sa première exposition personnelle ‘‘Peaceful Re-birth’’ en octobre 2018 à la galerie Kalysté.

«Mes lectures et les différentes références bibliographiques de ma thèse (telles que Merleau-Ponty, Gille Deleuze, Freud, Lévi-Strauss, Gaston Bachelard, et bien d’autres) m’ont ouvert les libres champs sur le travail du noir, du regard et de son au-delà, de la perception, du pli, du miroir, de l’Espace et du Temps», dit-elle.

I. B.