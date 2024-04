Tunisie : les chefs d’accusation dans l’affaire du complot contre la sûreté de l’Etat

Suite à la clôture de l’instruction dans l’affaire du complot présumé contre la sûreté de l’Etat, la chambre d’accusation près du tribunal de 1ère instance de Tunis a inculpé Khayam Turki, Kamel Eltaïef et Noureddine Bhiri de participation à une entente terroriste, de financement du terrorisme, de complot contre la sûreté de l’Etat et d’offense au président de la république.

Ghazi Chaouachi et Jaouher Ben Mbarek, ont été inculpés, pour leur part, de participation à une entente terroriste, de non-dénonciation d’un crime terroriste, de complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat et d’offense au président de la République.

Ridha Belhadj, Issam Chebbi et Abdelhamid Jelassi ont été accusés, quant à eux, d’avoir participé à une entente terroriste, de non-dénonciation d’un crime terroriste et de complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

C’est ce qu’a rapporté, mardi 16 avril 2024, Dalila Msaddek, membre du collectif de défense des détenus dans cette affaire.

Rappelons que ces accusations sont passibles de la peine de mort.

I. B.