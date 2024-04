Kairouan : Un élève agresse son professeur au couteau en plein cours !

Un élève a agressé, ce jeudi 18 avril 2024, son professeur au couteau en plein cours au collège Dar Al-Aman à Kairouan, rapporte le SG du syndicat de base de l’enseignement secondaire de la région, en affirmant que son collègue a été légèrement blessé et qu’un drame a été évité de peu….

Dans une déclaration aux médias, le syndicaliste Hassouna Chamakhi a affirmé que l’élève a sorti un grand couteau et s’est directement dirigé vers son professeur tentant de le poignarder : « Des élèves se sont interposés et un drame a été évité de peu. L’enseignant qui était devant le tableau et avait le dos tourné a été légèrement blessé à l’épaule et l’élève a quant à lui été arrêté ».

Hassouna Chamakhi a ajouté qu’une enquête a été ouverte, ajoutant que les cours ont été suspendus dans ledit collège où ce grave incident a provoqué la panique générale au sein de l’établissement scolaire.

