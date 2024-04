Tunisie: «Il n’y aura pas de retour en arrière», lance Kaïs Saïed à ses opposants (Vidéo)

Présidant aujourd’hui, jeudi 18 avril 2024, au Palais de Carthage, la cérémonie célébrant le 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure, le président Kaïs Saïed a pointé du doigt ceux qui «n’ont aucune loyauté envers la patrie» (vidéo).

Le président de la république, qui s’exprime souvent dans un style imagé, a souligné l’intérêt des «célébrations successives d’anniversaires nationaux, qui ne sont pas rares», et qui «prouvent que notre histoire est glorieuse». Il a stigmatisé ceux qui «n’aiment pas leur pays ou qui font semblant de l’aimer alors qu’ils portent un masque sur leur visage… Mais aucun masque ne peut cacher le visage de celui qui n’a aucune loyauté envers sa patrie», a-t-il dit, sans préciser de qui il parle.

«Les visages qui cachent d’autres visages ne trompent plus personne. Car les masques sont tombés et les feuilles de vigne, asséchées et effritées, ne cachent plus rien», a-t-il déclaré, dans ce qui ressemble à une énième attaque contre ses opposants qu’il a toujours accusés de manque de loyauté envers la patrie, voire de traitrise. Nombre d’entre eux croupissent d’ailleurs en prison depuis un an et quatre mois, poursuivis en justice pour «complot contre la sûreté de l’Etat». Ils risquent la peine de mort.

C’est de ces derniers qu’il a parlé quand il a ajouté, dans le même discours : «Celui qui rêve d’un retour en arrière se berne lui-même ou se fait berner par ceux qui le bercent d’illusions». «Le peuple tunisien a pris sa décision le 25 juillet 2021. Il n’y aura pas de retour en arrière ou à ce qui est révolu», a ajouté Saïed, laissant ainsi entendre que le processus politique qu’il avait engagé, ce jour-là, en proclamant l’état d’exception, est irréversible.

