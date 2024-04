Kasserine : Arrestation du terroriste Seifeddine Zebiba à Jebel Essif (MI)

Après avoir annoncé l’arrestation de l’émir du groupe terroriste Jounoud Al-Khilafa à Kasserine, le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué, publié dans la soirée du jeudi 18 avril 2024, que les forces sécuritaires ont arrêté, à Jebel Essif situé dans la même région, un deuxième terroriste répondant au nom de Seifeddine Zebiba.

L’opération a été menée sur la base d’informations selon lesquelles deux terroristes ont été repérés dans la région de Ain Ghram à Jebel Essif, indique le département de l’Intérieur en précisant que des unités du département régional de la lutte contre le terrorisme; de la direction générale des services spéciaux de la sûreté nationale et de la brigade spéciale de la garde nationale se sont rendus sur les lieux.

Cela a permis l’arrestation de Seifeddine Zebiba alors que les recherches se poursuivent afin de mettre la main sur le deuxième terroriste, ajoute encore la même source.

Rappelons que le ministère avait annoncé, plus tôt, l’arrestation de Mahmoud Sallami, émir du groupe terroriste Jounoud Al-Khilafa, un dangereux élément qui a pris part à des attaques contre des unités sécuritaires et militaires et la saisie d’armes, d’explosifs et des ceintures explosives.

Y. N.