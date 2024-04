Appel de 1010 poètes du monde à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le World Poetry Movement (WPM) a rassemblé plus de 1 010 signatures de poètes du monde entier dans plus de 140 pays pour un appel à agir en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’une aide humanitaire à Gaza.

L’appel, reproduit ci-dessous, a été adressé à tous les honorables présidents et dirigeants des pays du monde : Joe Biden, président des États-Unis, Xi Jinping, président de la Chine, Vladimir Poutine, président de la Russie, Rishi Sunak, premier ministre d’Angleterre, Olaf Scholz, chancelier d’Allemagne, Emmanuel Macron, président de la France, Fumio Kishida, premier ministre du Japon, Gustavo Petro, président de la Colombie, Manuel López Obrador, président du Mexique, Prince Mohamed bin Salman, premier ministre de l’Arabie saoudite, Ali Khamenei, chef de l’État d’Iran, Michael Higgins, président de l’Irlande, Narendra Modi, premier ministre de l’Inde, Justin Trudeau, premier ministre du Canada et Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil.

«Votre Excellence, nous, poètes, écrivains et artistes de toutes les nations du monde, sommes profondément préoccupés par les attaques barbares, inhumaines et systématiques contre le peuple palestinien à Gaza par les forces d’occupation israéliennes. Les médias et d’autres sources indépendantes ont affirmé qu’au moins 33 482 Palestiniens ont été tués et 76 049 blessés depuis le 7 octobre 2023. Les femmes, les enfants, les prestataires de services médicaux, les journalistes et les travailleurs humanitaires ont été pris pour cible sans discernement. Des maisons, des hôpitaux, des écoles et des espaces publics sont démolis et l’aide humanitaire est bloquée.

Les habitants de Gaza sont devenus prisonniers dans leur propre nation et sont privés de nourriture, d’eau, d’abri et de services de santé. Ils sont privés de leurs droits fondamentaux à la vie et à la dignité. Cet acte constitue une violation flagrante des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Il est clair et haut qu’aucun pays ni territoire ne peut être en paix lorsque la population de Gaza est soumise à une guerre brutale et à des injustices historiques.

Bien que les responsables des Nations Unies aient également demandé à plusieurs reprises la cessation immédiate de cette guerre génocidaire, il est très regrettable que les gouvernements du monde n’aient pas réussi à trouver une solution à cette crise.

En tant que poètes, écrivains, artistes et humains partageant la maison commune, la planète Terre, nous avons la responsabilité collective de témoigner de cet odieux crime contre l’humanité. Nous condamnons fermement les atrocités commises par les forces israéliennes et appelons à ce que le droit à la vie et à la dignité du peuple palestinien soit protégé par tous les moyens et en toutes circonstances. Nous estimons que ces conflits doivent être résolus par des moyens pacifiques et par le dialogue mutuel.

Nous insistons pour que l’inhumanité à Gaza soit reconnue et que les auteurs de ces actes soient tenus pour responsables. Mais, en tant que réponse d’urgence, nous faisons appel à Votre Excellence pour votre action positive visant à conclure un accord de cessez-le-feu immédiat entre Israël et Gaza et à mobiliser les mécanismes internationaux pour fournir des secours humanitaires à la population de Gaza. *

Cordialement.»

* Cinq poètes tunisiens ont signé cet appel : Tahar Bekri, Radhouane Ajroudi, Houda Al Hermi, Khedija Gadoum et Chemseddine Elouni.