Solidarité Palestine : 24 mosquées rebaptisées en hommage à Gaza

Dans le cadre du soutien de la Tunisie à la cause palestinienne et le peuple gazaoui, le ministère des Affaires religieuses a annoncé, ce mardi 23 avril 2024, que 24 mosquées ont été rebaptisées : “Mosquée de Gaza”.

Dans son communiqué, le département précise que cette décision a été prise par le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaibi, qui a décidé lundi dernier de baptiser une mosquée dans chaque gouvernorat du pays en hommage à Gaza.

Rappelons que, depuis le 7 octobre dernier, les frappes israéliennes contre la bande de Gaza ont fait selon le dernier bilan, plus de 34.100 morts, en majorité des femmes et des enfants ainsi que plus de 77.000 blessés et des milliers de disparus.

Dans son dernier communiqué publié ce jour, l’Onu a par ailleurs demandé une enquête indépendante, efficace et transparente sur des fosses communes récemment découvertes dans des hôpitaux de Gaza : Le chef des droits de l’homme de l’Onu a déploré les meurtres effroyables d’enfants et de femmes à Rafah, dans le sud de Gaza, où toutes les dix minutes, un enfant est tué ou blessé…

