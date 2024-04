Italie : Des gardiens d’une prison pour mineurs à Milan arrêtés pour violences et torture

Treize gardiens de prison ont été arrêtés en Italie pour violences et torture de mineurs incarcérés dans la prison Cesare Beccaria à Milan, annoncent les médias italiens. Selon l’ancien député et activiste de la société civile, Majdi Karbai qui vit en Italie, plusieurs Tunisiens sont incarcérés dans cette prison…

Huit autres gardiens de prison ont été suspendus dans le cadre de cette affaire, sachant que Majdi Karbai a évoqué parmi les abus constatés, des agressions sexuelles sur les mineurs incarcérés à Cesare Beccaria, ainsi que des agressions à caractère raciste visant les migrants, ajoutant que de nombreux Tunisiens sont en détention dans cette prison.

Selon les médias italiens ces abus sur mineurs ont été perpétrés depuis 2022 et se sont poursuivis jusqu’à ce jour, et les enquêteurs sont parvenus à identifier les agresseurs, notamment grâce à des interceptions téléphoniques et des images du circuit interne de surveillance dudit centre de détention, ainsi que des témoignages d’anciens détenus.

Dans le post publié ce mercredi 24 avril 2024 sur sa page Facebook, Majdi Karbai s’est interrogé sur la situation des Tunisiens incarcérés : « Tout cela se passe dans les prisons italiennes. La question que nous nous posons ici est la suivante : les attachés sociaux des consulats sont-ils conscients de ces violations et visitent-ils réellement les prisons ? je ne crois pas… ».

