Tunisie : Libération du citoyen arrêté pour avoir partagé une caricature d’un dirigeant arabe

Le citoyen arrêté en avril dernier pour avoir partagé, sur les réseaux sociaux, une caricature d’un dirigeant arabe, a été libéré ce mercredi 24 avril 2024, annonce son avocat Me Mohamed Ali Bouchiba.

Dans un post publié cet après-midi sur sa page Facebook, l’avocat a indiqué que son client Nassim Ben Slama, chef de service dans une entreprise publique de son état, a été condamné par le tribunal de première instance de Tunis à une amende de 500 dinars et que cela implique donc sa libération imminente.

Rappelons que le 17 avril dernier, Nassim Ben Slama a fait l’objet d’un mandat de dépôt après avoir partagé sur Facebook une caricature critiquant l’un des dirigeants arabes, et ce, en rapport avec l’inaction des dirigeants arabe quant au génocide commis à Gaza.

L’avocat a par ailleurs affirmé que Nassim Ben Slama a été suspendu de son travail et conduit immédiatement à El-Gorjani pour interrogatoire avant de faire l’objet d’un mandat de dépôt.

« Des responsables parlent de liberté d’expression et de soutien à la cause palestinienne… mais en réalité, quiconque parle ou soutient, ils le mettent en prison…. », avait dénoncé Me avant d’annoncer, ce jour, la libération de Nassim Ben Slama en commentant : « La Caricature n’est pas un crime… La liberté d’expression est une ligne rouge ».

Y. N.