La 14e édition du salon Bio Expo du 25 au 27 avril à Tunis

La quatorzième édition de Bio Expo, le salon de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire, se tiendra à Tunis, du 25 au 27 avril 2024, avec la participation de 100 exposants venus de Tunisie, d’Algérie, d’Arabie Saoudite, de France et d’Italie.

Cet événement, organisé en coopération avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, comportera des ateliers de sensibilisation des enfants à l’importance de l’alimentation biologique, a indiqué la directrice du salon, Lamia Oueslati, dans un entretien à l’agence Tap.

Le programme comprend également la 3e édition du concours international de sélection de la meilleure huile d’olive biologique et de l’huile d’olive extra vierge avec la participation de plus de 21 produits venus de Tunisie, d’Arabie Saoudite et d’Algérie sous la supervision d’un jury international.

Oueslati a indiqué que divers produits biologiques seront exposés, tels que les olives, le miel, les dattes, les fruits secs, la harissa et le couscous, ainsi que des produits cosmétiques comme l’huile de figue de barbarie et autres.

La directrice du salon a souligné que les exposants présenteront des produits certifiés biologiques ainsi que d’autres en cours de certification, notant que les produits agricoles biologiques sont disponibles sur le marché intérieur et dans les espaces commerciaux. Selon elle, la production limitée de certains produits bio explique leurs prix relativement élevés.

Dans ce contexte, elle a appelé à soutenir ce secteur prometteur en termes d’exportation, en plus de ses bienfaits pour la santé.

Les recettes d’exportation des produits biologiques ont augmenté de 65% en 2023 par rapport à 2022, en raison d’une hausse d’environ 72% de la valeur des huiles biologiques exportées en 2023, a indiqué Oueslati.