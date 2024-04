Le Comité de défense alerte sur la détérioration de l’état de santé d’Abir Moussi

Le comité de défense a adressé un avis au juge d’instruction concernant la détérioration de l’état de santé de l’avocate et présidente du Parti destourine libre (PDL) Abir Moussi.

Dans un communiqué publié dans la soirée du jeudi 25 avril 2024, le comité de défense incombe la détérioration de l’état de santé d’Abir Moussi à un manquement et une négligence du Comité général des prisons et de la rééducation en affirmant que ce dernier n’a pas fourni ce qui est nécessaire pour qu’elle puisse suivre les recommandations de la commission médicale présentées une première fois le 8 décembre 2023 et une seconde, le 8 mars 2024

Le Comité a également indiqué que la présidente du PDL est « victime de tortures physique et morale en raison de son maintien en détention sans aucune justification légale et en l’absence des soins de santé requis ».

La même source a également exprimé son étonnement quant au refus de l’administration pénitentiaire de remettre à Abir Moussi une copie de son dossier médical, estimant que cela est considéré comme une violation de son droit et une entrave aux procédures qu’elle compte entreprendre pour porter plainte concernant la torture et les violences physiques et morales auxquelles elle a été soumise, lit-on encore dans le communiqué.

D’autre part, le comité de défense d’Abir Moussi affirme avoir porté plainte pour détention illégale, déposer plainte pour déni de justice et falsification de procès verbaux officiels, et ce, contre le juge d’instruction qui a émis le mandat de dépôt à l’encontre de la cheffe du Parti destourien.

Sur un autre plan le comité de défense a annoncé qu’il compte faire appel du décret réglementaire que l’Instance électorale s’apprête à annoncer : «Et ce, quel que soit son contenu, afin de prouver que cet organe n’est pas impartial et qu’il est impliqué dans l’exclusion d’une candidate sérieuse de la présidentielle en la privant de son droit de l’égalité des chances…».

Y. N.