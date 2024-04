L’addiction à Internet, de plus en plus jeune

Smartphone, médias sociaux, jeux en ligne… L’intérêt croissant des jeunes pour les jeux en ligne inquiète les parents qui craignent que leurs enfants deviennent dépendants de ces jeux et développent une addiction. Nous livrons dans cet article quelques conseils simples à l’adresse des parents.

Dr Salem Sahli *

A partir de quand parle-t-on de dépendance ?

Il en va de même pour toutes les dépendances, celles-ci surviennent lorsque la consommation est telle qu’elle engendre des séquelles. Il peut s’agir de séquelles corporelles ou bien, comme c’est le cas ici, de troubles du comportement, qui font que le jeune néglige ses devoirs, n’a plus envie d’aller à l’école, délaisse ses centre d’intérêt, ses activités et son cercle social…

Le second point est l’apparition de symptômes de manque ou de privation. Beaucoup de jeunes deviennent nerveux et agressifs lorsqu’ils sont privés d’ordinateurs pendant quelques jours. Une jeune fille a même présenté une attaque de panique après la perte de son smartphone.

Cela fait environ une dizaine d’années que nous nous intéressons à ce sujet. A ce moment là, il s’agissait surtout de jeunes adultes. Aujourd’hui, les consultants sont de plus en plus jeunes : 11 ans, 12 ans… Cette tendance est générale et le phénomène doit être pris au sérieux pour deux raisons principales : d’une part, les jeunes sont très vulnérables et deviennent dépendant plus rapidement que les adultes. Et d’autre part, Internet est devenu très facile d’accès de nos jours.

Quand les parents doivent-ils s’inquiéter ?

Une personne en bonne santé est une personne qui a des activités diversifiées. Elle remplit ses obligations et s’adonne à plusieurs activités de distractions ou hobby. Lorsque les jeux informatiques s’imposent au jeune et que tout le reste devient sans intérêt, les choses sérieuses commencent et des mesures doivent être envisagées car nous entrons dans le domaine du pathologique.

Quelles sont les meilleures mesures à prendre ?

C’est très simple. Il faut restreindre l’utilisation d’Internet et plus l’enfant est jeune mieux ce sera. Ce sont les parents qui ont acheté les appareils et qui payent les contrats Wifi. Les enfants les utilisent à titre de prêts et n’en sont pas propriétaires. Cela peut être comparé à la voiture : à 18 ans, l’enfant n’a pas de voiture, il est autorisé à avoir celle des parents tant qu’il y fait attention et qu’il en prend bien soin. Il est important que la restriction imposée à l’enfant soit bien claire et acceptée par celui-ci. On expliquera à l’enfant qu’on comprend sa fascination pour les jeux en ligne, mais qu’il doit aussi étudier, manger, dormir… et qu’on a aussi envie de partager du temps avec lui. Le Wifi sera alors désactivé pour que l’enfant puisse retrouver une vie et des activités diversifiées. Mais il faut montrer l’exemple et ne pas vous asseoir vous-mêmes avec votre portable au petit-déjeuner. Et la nuit, un téléphone portable n’a pas sa place dans la chambre d’enfants.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Il faut consulter un médecin lorsque les notes scolaires dégringolent ou que l’enfant commence à s’isoler totalement. Beaucoup de parents hésitent de recourir à une restriction stricte d’Internet par peur d’entrer en conflit avec leurs enfants. Ils pourront faire appel à une aide extérieure via des spécialistes en addictologie.

Il existe en Tunisie des consultations externes pour les enfants souffrant d’addiction aux jeux (Gaming disorder), reconnue depuis mai 2019 comme maladie par l’OMS. Très souvent, des conseils pédagogiques généraux suffisent à régler la situation.

* Médecin pédiatre, Hammamet.